بانوراما
تحضيرات جماعية للحلويات والأطباق
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 6 كانت تنطلق أول التحضيرات للحلويات الخاصة بحفل الزفاف بالزغاريد والأهازيج ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام، داخل بهو واسع في بيت العروس، حيث تلتقي قريباتها وجاراتها للتعاون في ما بينهن استعدادا للاحتفالات المستمرة على مدار سبعة أيام. كانت النساء تقسمن المهام في ماأكمل القراءة »
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