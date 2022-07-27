بالصور.. حموشي يستقبل وزير العدل الإسرائيلي

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، اليوم (الأربعاء)، جدعون ساعر، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، الذي حل، أول أمس (الاثنين) بمطار البيضاء، في أول زيارة رسمية له من نوعها للمملكة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، في تغريدة له على تويتر، أنه “التقى، صباح اليوم، حموشي، رئيس المخابرات المغربية، لمناقشة التحديات السياسية والأمنية المشتركة التي تواجه إسرائيل والمغرب”. كما قابل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والجامعة الملكية لكرة القدم، بغرض الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب.

يذكر أن جدعون ساعر، وقع أمس (الثلاثاء) بالرباط، مذكرة تفاهم مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قصد تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني من أجل النهوض بالأنشطة المهنية للسلطات المكلفة بالعدل في البلدين، ووضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية.

يسرى عويفي