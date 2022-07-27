إيقاف ابن رئيس جماعة مبحوث عنه في مارتيل

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمرتيل، أول أمس (الاثنين)، من توقيف أحد أبناء رئيس جماعة حضرية بمنطقة الشمال، يدعى (ع.ش) ويبلغ من العمر 34 سنة، بعدما شكل موضوع مذكر بحث على الصعيد الوطني، في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وعلمت “الصباح” أن الموقوف (ع.ش) من ذوي السوابق القضائية، سبق تقديمه إلى العدالة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الابيض، والاختطاف والإحتجاز، وخيانة الأمانة، والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وذكرت مصادر “الصباح”، أن وقائع هذه القضية، تعود إلى 2015 حينما تقدم أحد الأشخاص لدى مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان بشكاية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت مبلغا ماليا قدره 5000 درهما، موجها أصابع الاتهام لـ (ع.ش) الذي كان بمعية ثلاثة أشخاص مجهولين، شكلوا موضوع بحث وتحريات خلصت إلى أن المشتكى به الرئيسي (ع.ش) توارى عن الأنظار، ليتم توقيفه في 2018، إذ تبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من قبل المصالح الأمنية من أجل الاتجار في المخدرات، فضلا عن تورطه في القضية سالفة الذكر.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بوضع (ع.ش) تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تأكد تورطه، لتتم إحالته فيما بعد على أنظار العدالة، حيث صدر في حقه حكم بسنة واحدة، فيما تم تقديمه، أول أمس (الاثنين)، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الذي قرر ايداعـه مباشرة بالسجن المحلي بالمدينة نفسها إلى حين مثوله أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة نفسها.

(ي.ع)