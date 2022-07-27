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الصباح الفني

“الوعد” يعيد مفتاح إلى التلفزيون

منذ دقيقتين
شارك في مسلسل عربي يضم نخبة من النجوم صورت مشاهده بالمغرب غاب الفنان محمد مفتاح عن الساحة الفنية لسنوات، لكنه قرر العودة إليها من جديد، لكن هذه المرة من باب مسلسل تاريخي عربي يحمل عنوان “الوعد”، انتهى، أخيرا، من تصوير مشاهده. وحسب المعلومات المتوفرة فإن مفتاح سيجسد في المسلسل الجديدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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