الصباح الفني
“الوعد” يعيد مفتاح إلى التلفزيون
شارك في مسلسل عربي يضم نخبة من النجوم صورت مشاهده بالمغرب غاب الفنان محمد مفتاح عن الساحة الفنية لسنوات، لكنه قرر العودة إليها من جديد، لكن هذه المرة من باب مسلسل تاريخي عربي يحمل عنوان “الوعد”، انتهى، أخيرا، من تصوير مشاهده. وحسب المعلومات المتوفرة فإن مفتاح سيجسد في المسلسل الجديدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا