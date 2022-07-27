حوادث
التجسس يدمر العلاقات
أكثر ما يمكن أن يعصف بالعلاقات ويدمرها، هو التجسس، الذي يعتبره بعض الخبراء “الطاعون” الذي يفكك الروابط الأسرية والعلاقات الزوجية. فعوض احترام خصوصية الآخرين، يذهب البعض في اتجاه التجسس عليهم ومحاولة اكتشاف ما يحتفظون به بأنفسهم، وهو ما يؤثر سلبا على العلاقات ويكون السبب في ظهور الكثير من المشاكل. ويعتبرأكمل القراءة »
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