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الصباح الفني

عمور‭ ‬يستعد‭ ‬لموسم‭ ‬الحفلات‭ ‬

منذ دقيقتين
تقاسم‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬عمور،‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬خبر‭ ‬إحيائه‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا،‭ ‬في‭ ‬غشت‭ ‬المقبل‭ ‬بالمحمدية‭.‬ وقال‭ ‬عمور‭ ‬إن‭ ‬الحفل‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬فني‭ ‬ستحضنه‭ ‬المدينة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬جمهوره‭ ‬إلى‭ ‬اقتناء‭ ‬التذاكر‭  ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭  ‬الالكترونية‭. ‬ كما‭ ‬يحضر‭ ‬عمور‭ ‬لإحياء‭أكمل القراءة »


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