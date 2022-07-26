الصباح الفني
عمور يستعد لموسم الحفلات
تقاسم المغني حاتم عمور، مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، خبر إحيائه حفلا فنيا، في غشت المقبل بالمحمدية. وقال عمور إن الحفل سيكون ضمن فعاليات مهرجان فني ستحضنه المدينة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى، قبل أن يدعو جمهوره إلى اقتناء التذاكر من أحد المواقع الالكترونية. كما يحضر عمور لإحياءأكمل القراءة »
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