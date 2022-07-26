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الرياضة

الرجاء ينسحب من صفقة البحيري

منذ 3 دقائق
هوار: تلقينا ثلاثة عروض للاعب انسحب الرجاء الرياضي من سباق التعاقد مع ياسين البحيري، لاعب مولودية وجدة. وقال مصدر من داخل الرجاء، إن عزيز البدراوي أبلغ مفاوضيه أنه قرر سحب العرض نهائيا، بسبب طريقة تدبير المفاوضات، واستغلال اسم الرجاء لرفع سومة اللاعب. وأضاف المصدر نفسه أن البدراوي أبلغ المفاوضين أنأكمل القراءة »


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