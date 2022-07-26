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الرياضة

وجوه جديدة بمعسكر الأسود بإسبانيا

منذ 3 دقائق
وحيد يختبر لاعبين جددا في مباراتي الشيلي وباراغواي علمت «الصباح» أن معسكر المنتخب الوطني بإسبانيا في الفترة الممتدة ما بين 20 و27 شتنبر المقبل، سيعرف حضور وجوه جديدة وأخرى غابت عن المباريات الأخيرة، لأسباب مختلفة. وكشفت مصادر متطابقة، عن غياب بعض اللاعبين الأساسيين، أبرزهم نايف أكرد، المنتقل حديثا إلى ويستهامأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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