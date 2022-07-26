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الرياضة

“كاف” تكافؤ اللبؤات بـ 300 مليون

منذ 3 دقائق
الجامعة تتجه إلى صرف 20 مليونا لكل لاعبة قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» تخصيص 300 ألف دولار (300 مليون سنتيم) للجامعة، نظير احتلال المنتخب النسوي لقب وصافة كأس أمم إفريقيا، عقب خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين لواحد في المباراة النهائية، السبت الماضي، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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