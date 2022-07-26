الرياضة
برنامج لداري قبل الالتحاق ببريست
أعد بريست الفرنسي برنامجا تدريبيا خاصا لأشرف داري، للالتزام به، في انتظار حصوله على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، للالتحاق بفريقه الجديد. وحرصت الإدارة التقنية لبريست على الاتصال بداري، لتحديد برنامج خاص في انتظار التحاقه بالمجموعة، ومباشرة التداريب بشكل جماعي. وتأخر التحاق داري ببريست، بسبب تأخره في الحصول على تأشيرة دخولأكمل القراءة »
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