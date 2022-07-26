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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
أمريكا‭ ‬تعتقل‭ ‬السفاح‭ ‬الشبح قالت‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬اعتقلت‭ ‬شخصا‭ ‬متهما‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمتي‭ ‬قتل‭ ‬قبل‭ ‬عقود،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جناية‭ ‬اغتصاب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إثر‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حمضه‭ ‬النووي‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬الطريق‭. ‬ووجهت‭ ‬إلى‭ ‬الموقوف‭ ‬جيمس‭ ‬غاري‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬تهمة‭ ‬قتل‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬والأربعين‭أكمل القراءة »


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