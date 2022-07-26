الصباح الفني
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أمريكا تعتقل السفاح الشبح قالت سلطات ولاية كاليفورنيا إن الشرطة اعتقلت شخصا متهما بارتكاب جريمتي قتل قبل عقود، إضافة إلى جناية اغتصاب في العام الماضي، إثر التأكد من حمضه النووي خلال عملية تفتيش على الطريق. ووجهت إلى الموقوف جيمس غاري الذي يبلغ 76 عاما، تهمة قتل امرأة في السادسة والأربعينأكمل القراءة »
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