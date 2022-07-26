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وطنية

جمال‭ ‬براجع‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للنهج

منذ دقيقتين
انتخب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الخامس‭ ‬للنهج‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬المنعقد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالرباط،‭ ‬جمال‭ ‬براجع،‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬خلفا‭ ‬لمصطفى‭ ‬البراهمة،‭ ‬كما‭ ‬انتخب‭ ‬المؤتمر‭ ‬لجنة‭ ‬مركزية‭ ‬من‭ ‬81‭ ‬عضوا‭ ‬ومكتبا‭ ‬سياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬عضوا‭.‬ وصادق‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬مؤتمر،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الأشغال‭ ‬بنادي‭ ‬هيأة‭ ‬المحامين‭ ‬بالرباط،‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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