وطنية
جمال براجع أمينا عاما للنهج
انتخب المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، جمال براجع، أمينا عاما جديدا خلفا لمصطفى البراهمة، كما انتخب المؤتمر لجنة مركزية من 81 عضوا ومكتبا سياسيا جديدا من 22 عضوا. وصادق المؤتمر الذي حضره حوالي 500 مؤتمر، بعد ثلاثة أيام من الأشغال بنادي هيأة المحامين بالرباط، علىأكمل القراءة »
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