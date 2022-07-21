كوفيد-19 : ست وفيات و1131 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل ست وفيات و1131 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1666 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و619 ألف و812 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و357 ألف و406 شخصا، مقابل 24 مليون و869 ألف و015 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 17 ألفا و890 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و255 ألف و681 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و228 ألف و339 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات: الدار البيضاء- سطات (263)، والرباط- سلا- القنيطرة (238)، والشرق (132)، وفاس- مكناس (127)، وسوس- ماسة (82)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (81)، ومراكش- آسفي (77)، وبني ملال- خنيفرة (54)، ودرعة- تافيلالت (28)، والداخلة- وادي الذهب (21)، والعيون- الساقية الحمراء (15)، وكلميم- واد نون (13). أما بالنسبة للوفيات، فقد س جلت حالة واحدة في كل من الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والشرق، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، ودرعة – تافيلالت، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و204 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 11 ألف و 138 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 128 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2,4 في المائة.