أخنوش يبحث سبل تعزيز الاستثمار في إفريقيا

التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الأربعاء)، برون بوسبي، رئيس غرف التجارة “يو أس بلاك تشامبرز” والوفد المرافق له، والذين يقومون بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى أوجه الشراكة والتعاون، التي من الممكن أن تربط المملكة المغربية، مع غرف التجارة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، وخلق مسارات التمكين للشركات في القارة الافريقية.

كما استعرض رئيس الحكومة الأدوار التي يقوم بها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، من أجل تنمية الاستثمارات في القارة الإفريقية، من خلال إبرام المملكة لعدد كبير من الاتفاقيات مع مجموعة من الدول، حيث أصبح اليوم المغرب المستثمر الإفريقي الرائد في غرب إفريقيا، والثاني في القارة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة. ‎

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، ‏والشغل والكفاءات، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ‏بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.‏

جدير بالذكر أن “غرف التجارة يُوأس بلاك تشامبرز (US Black Chambers)”، هي منظمة غير ربحية، تأسست في العام 2009، ويوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن.