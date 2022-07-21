أخنوش يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بمراكش، أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم، رفقة وفد هام، بزيارة عمل إلى المغرب، قصد إجراء مباحثات حول مختلف أوجه الشراكة بين المغرب وهذه المؤسسة المالية الإفريقية، وسبل تقويتها وتطويرها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أعرب خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم ولأهمية البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الكبرى التي باشرها المغرب في إطار الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية.

وشكل هذا اللقاء الذي استحضر التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، فرصة استعرض خلالها أخنوش مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الحكومة، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، حافظت على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وفق جدولها الزمني، واستمرار الدعم للبرامج الاجتماعية، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.