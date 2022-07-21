القرض الفلاحي يصدر سندي اقتراض بـ1,5 مليار درهم

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، عن قيامه بتعبئة مبلغ 1,5 مليار درهم لدى المستثمرين المؤسساتيين، من خلال إصدار سندي اقتراض في الخامس عشر من يوليوز الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنها أصدرا سند اقتراض تابع بقيمة 1,2 مليار درهم، و سند اقتراض تابع وغير محدد الأجل بقيمة 300 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاكتتاب في هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج إصدار السندات السنوي الذي صادق عليه مجلس رقابة البنك، من قبل فئات مختلفة من المستثمرين (هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين…)، وهو الشيء الذي يؤكد المكانة المالية للمؤسسة.

وأكد القرض الفلاحي للمغرب أنه تمكن، بفضل هاذين الإصدارين، من تعزيز أمواله الذاتية، انسجاما مع مخطط عمله الخاص بالمطابقة مع متطلبات المؤشرات النظامية، وهو ما سيمكنه من توفير الوسائل اللازمة لتمويل ومواكبة العالم القروي والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

كما أشار، في السياق ذاته، إلى أنه يطمح إلى الرفع من التزاماته المواطِنة من خلال مضاعفة المبادرات والأعمال التي يقوم بها لفائدة تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي والقروي، خاصة النسيج المقاولاتي والشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في العالم القروي.