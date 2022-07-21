أخنوش يجري مباحثات مع رئيسة هيئة “تحدي الألفية”

وشكل الاجتماع مناسبة للتباحث حول مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية والهيئة، إضافة لتدارس سبل وآليات مواكبة ختم برنامج “تحدي الألفية” الذي انخرط فيه المغرب قبل سنوات، والذي سينتهي العمل به في نسخته الحالية مع متم شهر مارس من العام 2023.

وخلال الاجتماع عبرت أليس أولبرايت، رفقة الوفد المرافق لها، عن ارتياح الهيئة التي يمثلونها لمستوى التعاون القائم مع المملكة المغربية، حيث عرفت الشراكة آفاقا جديدة، تماشيا مع النجاحات التي حققها المغرب على مختلف المستويات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أكد أخنوش أن المغرب مستمر في تنفيذ مختلف التزاماته في ما يخص برنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة بـ “هيئة تحدي الألفية”، منوها، في الوقت نفسه، بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي يشملها برنامج التعاون “الميثاق الثاني”.

وأكد، في هذا الصدد، أن موضوعات الميثاق توجد في صلب أولويات الحكومة، والمتمثلة في التربية والتكوين، والشغل وتدبير العقار.