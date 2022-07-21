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أســــــرة

مراهقون أمام خطر رسائل “إنستغرام”

منذ 14 دقيقة
الكوتش بوعزاوي شددت على ضرورة الاستثمار في العقل عوض الجسد محذرة من مغالطات “مؤثرين” يجد الكثير من المراهقين أنفسهم أمام كم هائل من الرسائل التي يتوصلون بها من قبل “مؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما “إنستغرام”، وهي الرسائل التي غالبا ما تكون “سامة” و”سلبية”، يمكن أن تؤثر على المراهق سلبا.أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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