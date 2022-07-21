الأولى
حموشي يقلم أظافر شبكات جزائرية
تفكيك مافيا لتهريب السيارات في الناظور وحجز مركبات فارهة وجهت شرطة الحدود بميناء الناظور، صباح أول أمس (الثلاثاء)، ضربة موجعة لشبكة جزائرية دولية متخصصة في تهريب السيارات الفارهة، بعد إيقاف جزائريين حاولا تهريب سيارتين مسروقتين من إحدى الدول الأوربية. وكشفت التحريات الأمنية أن سيارتين مهربتين تم التصريح بسرقتهما في دولأكمل القراءة »
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