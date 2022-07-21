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أســــــرة

نصائح لمواجهة عنف الأطفال

منذ 3 دقائق
إهمال تقويم السلوك يعتبر خطأ من قبل الآباء يواجه كثير من الآباء مشكل إظهار أطفالهم سلوكات عنيفة، كما يشعرون بالقلق والتوتر إزاء الأمر، سيما إذا تعلق القيام بذلك في فضاءات عامة أو أمام أقارب أو أصدقاء. وغالبا ما يعتقد الآباء أن العنف لدى أطفالهم سيختفي مع مرور الوقت خلال مرحلةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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