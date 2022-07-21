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أســــــرة

6 استخدامات لحبوب منع الحمل

منذ 4 دقائق
Thoughtful millennial woman suffering from severe headache holding glass of water and antispasmodic drug, girl taking pill to relieve pain, doubtful female trying antidepressant to cure depression
يعتبر الاختصاصيون أنه بالإضافة إلى استخدام الحبوب لمنع حدوث الحمل، فهي تستعمل أيضا لعلاج الحالات الصحية الناتجة عن اضطراب مستويات الهرمونات. وتستخدم حبوب منع الحمل، لعلاج تكيس المبايض، سيما الناتج عن عدم توازن مستويات الهرمونات في الجسم وعدم انتظام في الدورة الشهرية، وظهور حب الشباب، وزيادة نمو الشعر، إذ تعملأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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