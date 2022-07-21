عطل سياسيين على نفقة بارونات يقضون إجازاتهم الصيفية بمنتجعات جنوب إسبانيا وينفقون بسخاء في محلات “الشوبينغ” والكازينوهات تتحول المناطق السياحية بجنوب إسبانيا إلى قبلة للمغاربة، خلال فصل الصيف، إذ تفضل أسر من الفئات متوسطة الدخل والميسورة قضاء عطلتها بالمنتجعات السياحية الإسبانية، بدل الوجهات المغربية. وأفادت مصادر أن من بين المترددينأكمل القراءة »
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