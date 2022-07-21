مجتمع
ميارة يفتح ملف السيادة الغذائية
أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي التي شكلها مجلس المستشارين، بإحداث آلية تقنية تخول لها مهمة السهر على مواكبة وتتبع وتقييم تنزيل مضامين التقرير، الذي أنجزته المجموعة البرلمانية بتكليف من النعم ميارة رئيس المجلس. ودعا التقرير، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، إلى إصدار توصيات ذات بعد إستراتيجي منأكمل القراءة »
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