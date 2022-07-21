مجتمع
حملة لمنع السقي بـ “البوطة”
ضيعات تستغل الدعم المخصص لقنينات الغاز لاستعمالها في جلب المياه لمزروعاتها وصلت المبالغ التي تم إنفاقها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتثبيت أسعار المواد المدعمة إلى 16 مليار درهم، أغلب المبلغ تلتهمه قنينات الغاز. وأفادت مصادر أن الحكومة قررت تخصيص دعم لأصحاب الضيعات من أجل حثهم على تجهيز آبارهمأكمل القراءة »
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