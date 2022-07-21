وطنية
الحكومة تتهرب من المساءلة
رفضت الحكومة التجاوب مع مطلب المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، القاضي بمناقشة موضوع الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. وأفادت مصادر مقربة من المجموعة البرلمانية، أن جلسة أول أمس (الثلاثاء)، المخصصة للأسئلة الشفوية، عرفت سابقة خطيرة تتمثل في رفض الحكومة الجواب عن أسئلة يرى البرلمانيون أنها طارئة وتهم الرأي العام.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا