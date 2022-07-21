الرياضة
“كاف” تحتفي بتأهل اللبؤات
وصفت الفوز على نيجيريا بليلة ساحرة وذكرى خالدة وصفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ليلة تأهل المنتخب النسوي على نظيره النيجيري، بالليلة الساحرة، عندما قتل المغرب عمالقة كرة القدم الإفريقية النسوية وهزم نيجيريا بطلة القارات تسع مرات. وكشفت “كاف” أن المباراة اعتبرت بمثابة المواجهة الأقوى في نصف النهائي في مجمع الأميرأكمل القراءة »
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