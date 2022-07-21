الصباح الفني
قصابني تحضر لديو
تحضر المغنية رجاء قصابني لعمل فني جديد، ستعود به إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب. وحسب المعلومات المتوفرة فإن قصابني ستتعاون لأول مرة مع المغني المغربي حكيم لتقديم أغنية جديدة، علما أنها تحضر أيضا لعمل آخر سيجمعها بفنان عالمي على حد تعبيرها. وكانت قصابني من الفنانين الذين أحيوا حفلاأكمل القراءة »
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