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الصباح الفني

قصابني‭ ‬تحضر‭ ‬لديو

منذ 12 دقيقة
تحضر‭ ‬المغنية‭ ‬رجاء‭ ‬قصابني‭ ‬لعمل‭ ‬فني‭ ‬جديد،‭ ‬ستعود‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬فإن‭ ‬قصابني‭ ‬ستتعاون‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬المغني‭ ‬المغربي‭ ‬حكيم‭ ‬لتقديم‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬تحضر‭ ‬أيضا‭ ‬لعمل‭ ‬آخر‭ ‬سيجمعها‭ ‬بفنان‭ ‬عالمي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرها‭.‬ وكانت‭ ‬قصابني‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬أحيوا‭ ‬حفلا‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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