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وطنية

خمسة‭ ‬أمناء‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الحسيمة

منذ 9 دقائق
بركة‭ ‬ينهي‭ ‬مهرجان‭ ‬استعراض‭ ‬القيادات‭ ‬ودعم‭ ‬سياسي‭ ‬ونقابي‭ ‬وشبابي‭ ‬لمضيان‭ ‬مرشح‭ ‬الاستقلال‭ ‬ أنهت‭ ‬الحسيمة‭ ‬أيام‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬بتحولها‭ ‬إلى‭ ‬قبلة‭ ‬لقادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬مضيان‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬ومحمد‭ ‬الحموتي‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬ومحمد‭ ‬لعرج‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬ونبيل‭ ‬الأندلوسي‭ ‬عن‭أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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