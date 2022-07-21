وطنية
خمسة أمناء في معركة الحسيمة
بركة ينهي مهرجان استعراض القيادات ودعم سياسي ونقابي وشبابي لمضيان مرشح الاستقلال أنهت الحسيمة أيام الحملة الانتخابية بتحولها إلى قبلة لقادة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي يتنافس فيها نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، ونبيل الأندلوسي عنأكمل القراءة »
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