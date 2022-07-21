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وطنية

4 أسئلة: خطوة‭ ‬تاريخية

منذ 12 دقيقة
العميد ران كوخاف
كيف‭ ‬تمر‭ ‬أجواء‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي،‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬إلى‭ ‬المغرب؟ لم‭ ‬تكن‭ ‬أورشليم‭ ‬القدس‭ ‬والرباط‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬والزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬هيأة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬لجيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجنرال‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬اليوم‭ ‬تاريخية،‭ ‬وتعكس‭ ‬تعبيرا‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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