وطنية
4 أسئلة: خطوة تاريخية
كيف تمر أجواء الزيارة التي يقوم بها أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى المغرب؟ لم تكن أورشليم القدس والرباط أقرب من بعضهما البعض من أي وقت مضى. والزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس هيأة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إلى المغرب اليوم تاريخية، وتعكس تعبيراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا