الرياضة
رئيس ومدرب جديدان لـ “الكوديم”
احتضن مركز الاستقبال بملعب “الخطاطيف” بمكناس، أشغال الجمع العام لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب المسير للنادي المكناسي لكرة القدم. وقدم يوسف بلكورة، الرئيس السابق، الذي غاب عن أعمال الجمع العام، استقالته رسميا، بعد تنصيبه الموسم الماضي بالإجماع، كما سبق وأن ترأس بلكورة لجنة تصريف الأعمال إثر استقالة المكتب المسير السابق الذي كانأكمل القراءة »
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