الرياضة
بركان في نهائي جديد
أوقف مغامرة برشيد في المسابقة وفاز عليه بصعوبة أوقف نهضة بركان مغامرة يوسفية برشيد في منافسات كأس العرش في دور النصف، بفوزه عليه أول أمس (الثلاثاء) بالمركب الرياضي بفاس بضربات الترجيح (3-4)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1). وانتظر نهضة بركان الدقيقة 26، ليفتتح التسجيل برأسية مركزة للمهاجم الشرقي البحري،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا