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الرياضة

بركان في نهائي جديد

منذ 11 دقيقة
أوقف مغامرة برشيد في المسابقة وفاز عليه بصعوبة أوقف نهضة بركان مغامرة يوسفية برشيد في منافسات كأس العرش في دور النصف، بفوزه عليه أول أمس (الثلاثاء) بالمركب الرياضي بفاس بضربات الترجيح (3-4)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1). وانتظر نهضة بركان الدقيقة 26، ليفتتح التسجيل برأسية مركزة للمهاجم الشرقي البحري،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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