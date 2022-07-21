الرياضة
كلاوديو يغادر إلى الإمارات
رفض التمديد لآسفي واختار التوقيع للظفرة اختار كلاوديو رفاييل دي سانتوس، المحترف البرازيلي السابق بأولمبيك آسفي، خوض تجربة احترافية جديدة في البطولة الإماراتية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن اللاعب وقع عقدا احترافيا لموسم قابل للتجديد، رفقة فريق الظفرة الإماراتي وسيلتحق بتداريبه انطلاقا من اليوم (الخميس). وكشف مصدر مقرب منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا