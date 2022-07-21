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الرياضة

كلاوديو يغادر إلى الإمارات

منذ 10 دقائق
رفض التمديد لآسفي واختار التوقيع للظفرة اختار كلاوديو رفاييل دي سانتوس، المحترف البرازيلي السابق بأولمبيك آسفي، خوض تجربة احترافية جديدة في البطولة الإماراتية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن اللاعب وقع عقدا احترافيا لموسم قابل للتجديد، رفقة فريق الظفرة الإماراتي وسيلتحق بتداريبه انطلاقا من اليوم (الخميس). وكشف مصدر مقرب منأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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