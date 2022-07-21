الصباح الفني
”تيميتار” يعيد بهجة الصيف لأكادير
حضور قوي للداودية والستاتي وعمور وتبعمرانت وموسيقى الشباب تجدد لقاء نخبة الفنانين المغاربة مع جمهور “تيميتار” بأكادير، بعد عامين من الغياب القصري للمهرجان، معيدا بهجة الصيف لأكادير، من خلال إحياء ثلاث حفلات موسيقية ساهرة جذبت أزيد من 380 ألف متفرج، اكتسحوا ساحة الأمل وسط المدينة، وساحة الوحدة بالشريطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا