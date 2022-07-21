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الصباح الفني

‭”‬تيميتار‭” ‬يعيد‭ ‬بهجة‭ ‬الصيف‭ ‬لأكادير

منذ 13 دقيقة
حضور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭   (‬خاص‭)‬
حضور‭ ‬قوي‭ ‬للداودية‭ ‬والستاتي‭ ‬وعمور‭ ‬وتبعمرانت‭ ‬وموسيقى‭ ‬الشباب‭ ‬ تجدد‭ ‬لقاء‭ ‬نخبة‭ ‬الفنانين‭ ‬المغاربة‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ “‬تيميتار‭” ‬بأكادير،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬القصري‭ ‬للمهرجان،‭ ‬‭ ‬معيدا‭ ‬بهجة‭ ‬الصيف‭ ‬لأكادير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحياء‭ ‬ثلاث‭ ‬حفلات‭ ‬موسيقية‭ ‬ساهرة‭ ‬جذبت‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬380‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬اكتسحوا‭ ‬ساحة‭ ‬الأمل‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬وساحة‭ ‬الوحدة‭ ‬بالشريط‭أكمل القراءة »


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