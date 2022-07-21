الصباح الفني
”بابل” في “سيلبريشن داي”
تستعد الفرقة الغنائية “بابل” لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “سيلبريشن داي”، التي تعاونت فيها مع كاتب الكلمات عادل بوعواد ويونس أودري، بينما تجمع فيها بين الغناء والألحان. وقال مفيد السباعي، مدير أعمال فرقة “بابل ” ل”الصباح” إنها تستعد لتقديم عمل جديد ينضاف إلى سلسلة الأعمال التي قدمتها من قبل لعشاقأكمل القراءة »
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