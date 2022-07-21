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الصباح الفني

‭”‬بابل‭” ‬في‭ “‬سيلبريشن‭ ‬داي‭”‬

منذ 14 دقيقة
فرقة‭ "‬بابل‭"         (‬خاص‭)‬
تستعد‭ ‬الفرقة‭ ‬الغنائية‭ “‬بابل‭” ‬لإطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬سيلبريشن‭ ‬داي‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬الكلمات‭ ‬عادل‭ ‬بوعواد‭ ‬ويونس‭ ‬أودري،‭ ‬بينما‭ ‬تجمع‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬الغناء‭ ‬والألحان‭.‬ وقال‭ ‬مفيد‭ ‬السباعي،‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬فرقة‭ “‬بابل‭ ” ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إنها‭ ‬تستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬عمل‭ ‬جديد‭ ‬ينضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لعشاق‭أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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