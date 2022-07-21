الصباح الفني
نجوم “الغيوان” يحجون إلى مراكش
أشهر مهرجان “ظاهرة المجموعات” يصل إلى دورته الـ 10 بمشاركة أبرز “الغيوانيين” أعلن منظمو المهرجان الغيواني عن تنظيم نسخته العاشرة بين 26 و29 يوليوز الجاري بمراكش. وكشف أعضاء مؤسسة المهرجان الغيواني، المشرفة على التنظيم، في ندوة صحافية، أن النسخة العاشرة ستعرف مشاركة وازنة لعدد من المجموعات الموسيقية التي اقتبست الأغانيأكمل القراءة »
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