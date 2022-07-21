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حوادث

عسكريان ضمن شبكة دولية للمخدرات

منذ 10 دقائق
جنايات الرباط أدانتهما بـ 11 سنة بعد ارتكابهما ست عمليات تهريب وتسلم رشاو بالملايين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، عقوبتين مشددتين في حق عسكريين ينتميان إلى الفوج السادس عشر للقوات المسلحة الملكية، المكلف بحراسة الشريط البحري بين أصيلة وطنجة، بعقوبة 11 سنة،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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