حوادث
عسكريان ضمن شبكة دولية للمخدرات
جنايات الرباط أدانتهما بـ 11 سنة بعد ارتكابهما ست عمليات تهريب وتسلم رشاو بالملايين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، عقوبتين مشددتين في حق عسكريين ينتميان إلى الفوج السادس عشر للقوات المسلحة الملكية، المكلف بحراسة الشريط البحري بين أصيلة وطنجة، بعقوبة 11 سنة،أكمل القراءة »
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