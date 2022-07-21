ملف الصباح
بطء صيفي
يشتكي العديد من المواطنين من تعطل مصالحهم اليومية في مختلف المرافق والإدارات العمومية بالحسيمة، بسبب إجازات الموظفين السنوية، التي يستفيدون منها خلال الصيف. وارتفع عدد الطلبات على الوثائق، خاصة في صفوف الطلبة، وأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أو بعض الأغراض المعتادة التي تتعلق بالوثائق الإدارية. وأجبرت هذه الإجازات السنويةأكمل القراءة »
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