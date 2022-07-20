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أسواق

العشاب: يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار

منذ 8 دقائق
رجل الأعمال أكد أن الشراكة قطاع عام- قطاع خاص يجب أن تكون على قاعدة “رابح- رابح” أكد عبد الجبار العشاب، رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مكناس- إيفران، أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأول بالمغرب. وأكد العشاب في حوار مع «الصباح»، أن الولوج للعقار والرخص الإدارية والتمويل،أكمل القراءة »


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