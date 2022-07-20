أسواق
العشاب: يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار
رجل الأعمال أكد أن الشراكة قطاع عام- قطاع خاص يجب أن تكون على قاعدة “رابح- رابح” أكد عبد الجبار العشاب، رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مكناس- إيفران، أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأول بالمغرب. وأكد العشاب في حوار مع «الصباح»، أن الولوج للعقار والرخص الإدارية والتمويل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا