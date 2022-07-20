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اذاعة وتلفزيون

“عوينة شامة”… العبث بالإرث الثقافي

منذ 6 دقائق
أبا زيد: صرف مبالغ مالية على السقاية هدر للمال العام واستنزاف للمياه لو كان “كيرا” (شخصية كوميدية اشتهرت بإطلاق النكات والطرافة في الحي المحمدي) حيا، لسخر من ترميم سقاية “عوينة شامة” بدرب مولاي الشريف، بخفة دمه ونباهته، حتى يجعل أشد العابسين بالجماعة يستلقون على قفاهم من الضحك. أليس هو منأكمل القراءة »


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