أسواق
ميثـاق استثمـار جديـد
نادير: منح دور القاطرة للقطاع الخاص لا يعفي الدولة من لعب دورها الاقتصادي صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار يهدف إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، سيما في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. ويتوخى الميثاق توجيه الاستثمار نحوأكمل القراءة »
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