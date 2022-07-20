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“السينما الأمازيغية المغاربية” بتافراوت

منذ 6 دقائق
تحتضن تافراوت انطلاقا من غد (الخميس) فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان تافسوت للسينما الأمازيغية المغاربية، تحت شعار “أدرار والسينما”. وأوضحت جمعية “أناروز للتنمية والتواصل الثقافي” أن هذا المهرجان، الذي يعد موعدا سنويا متميزا بتافراوت، سيعرف عرض عدد من الأفلام السينمائية المغربية والجزائرية والتونسية، سواء في المسابقة الرسمية أو في عروض البانوراماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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