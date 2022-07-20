الصباح الـتـربـوي
يساريو الجامعة يستعيدون المبادرة
وثيقة إصلاح من موقع ابن زهر تقضي على نزعة الإقصاء وتشدد على التداول الديمقراطي قلبت ندوة منظمة، الأسبوع الماضي، بكلية العلوم بأكادير تحت عنوان “قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، الطاولة على التيارات المهيمنة بجامعة ابن زهر. وهيأت الندوة السياق لتحرير أرضية، وتشكيل تنسيقية جهوية متفرعةأكمل القراءة »
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