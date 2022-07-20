fbpx
الصباح الـتـربـوي

يساريو الجامعة يستعيدون المبادرة

منذ دقيقتين
وثيقة إصلاح من موقع ابن زهر تقضي على نزعة الإقصاء وتشدد على التداول الديمقراطي قلبت ندوة منظمة، الأسبوع الماضي، بكلية العلوم بأكادير تحت عنوان “قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، الطاولة على التيارات المهيمنة بجامعة ابن زهر. وهيأت الندوة السياق لتحرير أرضية، وتشكيل تنسيقية جهوية متفرعةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock