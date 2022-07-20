الصباح الـتـربـوي
التلميذ والعطلة… اتصال أم انفصال؟
إغراق المتعلمين بدروس دعم خلال فترة الاستراحة السنوية يدفعهم إلى التبرم والنفور تعتبر العطل المدرسية فترة أساسية ومرحلة بينية ضرورية للتلميذ للاستراحة والتأمل قصد تدارك النقص واستدراك ما فاته، لكن بعض الآباء والأمهات يعتبرونها فترة لمواصلة التحصيل واكتساب التعلمات. ويختلف الحديث عن العطل، سواء تعلق الأمر بالعطل الأسبوعية أو العطلأكمل القراءة »
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