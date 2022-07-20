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أسواق

مداخل لتحسين مناخ الريادة

منذ 8 دقائق
لا يختلف المهنيون على مداخل إنعاش الاقتصاد وتطوير آليات الاستثمار وتحسين مناخ العمل في جميع القطاعات المرتبطة به، وهي مداخل سبق التداول فيها في عدد من المناسبات والمناظرات والندوات، دون أن تجد طريقها إلى التنزيل. ففي كتاب وصف بالأبيض، جعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من وضع آليات مواكبة مندمجة موجهةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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