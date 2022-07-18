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التخليق لا يشمل جميع القضاة

منذ 7 دقائق
الجباري: مدونة الأخلاقيات لم تحترم الشرعية التأديبية اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن مدونة الأخلاقيات القضائية، التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مارس الماضي، لم تحترم مبدأ الشرعية التأديبية، وتنقصها بعض النماذج الاسترشادية. وقال الجباري، في ورشة تكوينية نظمها النادي، أول أمس (السبت)، إن المدونة “لمأكمل القراءة »


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