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“الميركاتو” يفضح فشل مشروع الشركات
أكد ميركاتو اللاعبين بالأندية الوطنية لكرة القدم فشل مشروع إنشاء الأندية لشركات رياضية. وكلف المشروع 700 مليون لكل ناد بالقسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية، مقابل إنشاء الشركة الرياضية، تسلمتها الفرق في إطار برنامج وضعته جامعة كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، في عهد رشيد الطالبي العلمي، لتشجيعها على إنشاء شركات رياضية.أكمل القراءة »
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