fbpx
الأولى

“الميركاتو” يفضح فشل مشروع الشركات

منذ 3 دقائق
أكد ميركاتو اللاعبين بالأندية الوطنية لكرة القدم فشل مشروع إنشاء الأندية لشركات رياضية. وكلف المشروع 700 مليون لكل ناد بالقسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية، مقابل إنشاء الشركة الرياضية، تسلمتها الفرق في إطار برنامج وضعته جامعة كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، في عهد رشيد الطالبي العلمي، لتشجيعها على إنشاء شركات رياضية.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock