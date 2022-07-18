الأولى
أموال مخدرات في حسابات مسنين
تحويلات مالية بـ 500 مليون خلال خمسة أسابيع تثير شكوكا لدى مسؤول بمؤسسة بنكية أثار إيداع أموال وتحويلات بنكية في ثلاثة حسابات شكوكا لدى المسؤول عن الإشراف على تدبيرها بإحدى الوكالات البنكية، ما دفعه إلى تعميق البحث بشأن أصحابها وطبيعة المهن التي يزاولونها، ليتبين أن الحسابات مفتوحة بأسماء أشخاص مسنين،أكمل القراءة »
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