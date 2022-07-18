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أموال مخدرات في حسابات مسنين

منذ 5 دقائق
تحويلات مالية بـ 500 مليون خلال خمسة أسابيع تثير شكوكا لدى مسؤول بمؤسسة بنكية أثار إيداع أموال وتحويلات بنكية في ثلاثة حسابات شكوكا لدى المسؤول عن الإشراف على تدبيرها بإحدى الوكالات البنكية، ما دفعه إلى تعميق البحث بشأن أصحابها وطبيعة المهن التي يزاولونها، ليتبين أن الحسابات مفتوحة بأسماء أشخاص مسنين،أكمل القراءة »


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