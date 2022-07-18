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طفلة تسرق مجوهرات بقيمة 40 مليونا

منذ 3 دقائق
أفضت أبحاث تمهيدية أجرتها عناصر القسم القضائي الرابع بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بسلا، الأسبوع الماضي، في شأن تقديم زوجة سعودي شكاية بسرقة مجوهرات مختلفة ومبلغ 80 ألف ريال سعودي، وبلغت قيمة المسروقات ما يزيد عن 40 مليونا، (أفضت) إلى أن طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، وراءأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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