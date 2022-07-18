حوادث
النصب على بنك بعقار مزور
النيابة العامة تأمر بعقل أرض مطعون في ملكيتها لمنع رهنها مقابل دين من عشرة ملايير أمرت النيابة العامة بعقل عقار، عبارة عن أرض عارية من ثلاثة هكتارات في الشريط الجنوبي للبيضاء بتراب جماعة مقاطعة عين الشق، خطط أصحاب وثائق مزورة، يزعمون بواسطتها امتلاكه، لرهنه لدى بنك مقابل 10 ملايين، بعدماأكمل القراءة »
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