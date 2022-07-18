حوادث
فيديو يسقط عصابة السيوف
انتهت أبحاث أمنية بوشرت عقب انتشار شريط فيديو يوثق لجرائم اعتراض السبيل والسرقة والتعنيف، تمت بالشارع العام بجماعة الدشيرة التابعة ترابيا إلى عمالة إنزكان، بإيقاف أحد المتهمين، بعد تشخيص هويته بالاستعانة بالشريط ذاته، إذ ألقي القبض عليه، الخميس الماضي، واقتيد إلى مقر الشرطة القضائية قصد البحث معه والإرشاد إلى باقيأكمل القراءة »
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